Киев, 25 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На Украине заметили курсирующие по железной дороге паровозы. Об этом 25 декабря сообщают местные телеграм-каналы.

lizzyliz Паровоз

По их информации, паровозы заметили в Кривом Роге.

«Деиндустриализация идёт на Украине полным ходом», — пишут они.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как паровоз толкает пассажирские вагоны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Так, в Киеве была остановлена работа всего электротранспорта.

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