Москва, 25 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви Франциска с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликован 25 декабря на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — говорится в поздравлении. Патриарх Кирилл пожелал папе Римскому помощи господа в дальнейшем служении, верующим он пожалел мира и благоденствия.

Помимо этого, патриарх Кирилл направил рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю.

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