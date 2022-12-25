Москва, 25 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Цель России заключается в объединении русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер добавил, что другого выбора, кроме как защита наших граждан, у России просто нет.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин рассказал о стремлении России как можно скорее завершить специальную военную операцию на территории Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не видит ли президент угрозы того, что спецоперация приобретет затяжной характер, Путин подчеркнул, что цель России «не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить войну». Он добавил, что Москва к этому стремится.

Ранее 19FortyFive написало, что поворотным моментом в стратегии Москвы в отношении киевского режима стали заявления президента России Владимира Путина о финансировании Вооружённых сил РФ.

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