Пекин, 25 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На этой неделе в курортном городе Санья на южном побережье китайской провинции Хайнань прошел конкурс красоты, в котором приняли участие девушки со всей страны. Об этом 25 декабря сообщает газета «Санья жибао».

Dale Preston Пляжи Санья

Конкурс проводился среди представительниц, относящимся к поколению Z, то есть родившихся с 1990 по 2010 год. В финале приняли участие 36 супермоделей.

Глава ведущего модельного агентства Китая Esee Чжэн И назвал город Санья «международной туристической меккой», где сосредоточены мировые тренды. Он отметил, что это место подходит для того, чтобы «изложить суть китайской эстетики».

Рассказав о красоте и интеллектуальной одаренности участниц, Чжэн И выразил надежду, что Санья будет играть более важную роль в индустрии моделинга и позволит моделям Китая приобрести популярность во всем мире.

Секретарь парткома местного управления по развитию туризма У Сяолинь, в свою очередь, отметила, что масштабные мероприятия с участием моделей должны привлечь на курорт больше молодежи, брендов и компаний. Она подчеркнула, что молодежь — «главная сила, движущая развитием туристического потребления».

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