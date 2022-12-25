Лондон, 25 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Десятки тысяч семей остались без воды за несколько дней до Рождества на юго-востоке Англии. Об этом 25 декабря сообщает британское издание The Independent.

trestletech Кран без воды

По информации журналистов, в сотни домов до сих пор не поступает вода после того, как в начале декабря Великобританию накрыл холодный циклон из Арктики, но вскоре произошло резкое потепление. Такие перепады температуры сказались на водопроводной сети — количество разрывов труб, по предварительной информации, увеличилось в 12 раз по сравнению со среднестатистическими показателями сезона, поясняют журналисты.

Отмечается, что в результате в графствах Эссекс, Суссекс, Кент, Хартфордшир пропало водоснабжение в более чем 40 тыс. домов. Несмотря на то, что специалисты устранили большую часть неисправностей, сотни домов остались без воды в Рождество.

По информации специалистов, согласно данным на 24 декабря водоснабжение до сих пор не восстановлено в 300 домах в Суссексе и ста домах в Кенте, а в одном из городов Хартфордшира 113 потребителей пожаловались на перебои с водой.