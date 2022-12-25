Солдат США оценил вывод иностранных войск из Афганистана
Вашингтон, 9 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Акерман, американский солдат, в прошлом служивший в Афганистане, в интервью NPR назвал уход из Афганистана моральным крахом США.
«Я думаю, что это был моральный крах и крах дееспособности Америки», — указал он.
В своей книге «Акт пятый: конец Америки в Афганистане» Акерман рассказал об эвакуации из Афганистана и отчаянных попытках людей покинуть страну. Он говорит, что получил много сообщений и звонков от своих афганских коллег во время процесса эвакуации и падения республики.
Акерман обвиняет США в нарушении своих обязательств перед Афганистаном.
После того, как 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, десятки тысяч людей направились в аэропорт, чтобы бежать из Афганистана, но для большинства из них это окончилось неудачей.