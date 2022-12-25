Вашингтон, 25 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Только дипломатия может стать эффективным путём для разрешения украинского кризиса, антироссийские санкции не могут на это повлиять. Об этом 25 декабря пишет автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Каждое западное государство хочет санкций, которые влекут за собой большие издержки для России, но в идеале с наименьшими издержками для себя», — написала Гринберг.

Также она отметила, что демонстрационный эффект от санкций побуждает другие страны снижать свою уязвимость. В дальнейшем это приводит к созданию параллельных структур, что уменьшает рост благосостояния общей экономической системы.

По её словам, вместо экономических нападок на Россию следует придерживаться дипломатии для урегулирования украинского кризиса.

«Для переговоров об урегулировании, вероятно, потребуется рассмотрение интересов безопасности России в Европе, связанных с прекращением расширения НАТО», — заключила автор.