Лондон, 25 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. В 2030 году может начаться новый этап торговой войны в мире, когда Европа нарастит добычу лития. По информации Reuters, первые такие рудники появятся в 2025 году в Финляндии и в 2028 году во Франции.

Dnn87 Литий

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Пока добычи этого металла, необходимого для производства батарей электропитания, в Европе нет, и грядущие запуски рудников вызывают опасения в связи с возможной реакцией экологических активистов. Кроме того, на рынке металлов могут появиться картели.

В издании пришли к выводу, что лучшим вариантом будет переработка старых элементов питания с целью получить из них литий. Пока в ЕС получается повторно использовать ценный металл из 17% аккумуляторов, производимых в мире, но к 2025 году их долю намерены нарастить до 48%.

А если в Европе литий начнут добывать, то ЕС сможет обеспечить себя им на 40% от спроса, констатировали аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийский стартап Vulcan Energy, возглавляющий крупнейший в Европе проект по добыче лития, намерен расширить свою деятельность во Франции, в регионе Эльзас, чтобы удовлетворить «высокий спрос» со стороны клиентов.