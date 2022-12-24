Москва, 25 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Снижение курса рубля находится под контролем и вызвано тем, что укрепление национальной валюты привело к дефициту бюджета к концу года. И для того чтобы закрыть его, а размер дефицита оценивается примерно в 2 трлн рублей, курс доллара должен вырасти до 75 рублей. Об этом агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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По мнению эксперта, на курс рубля оказали влияние очередные санкции, в том числе потолок цен на нефть и газ, выросший отток капитала из России, сокращение выручки экспортеров нефти из-за снижения цены.

Антонов считает, что если рубль не устоит, то курс к доллару может подняться до 80, а к евро — до 85 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов считает причиной роста курса доллара увеличение объёма ввозимых в Россию товаров.