В США обеспокоены намерением талибов* отстранить женщин от работы в НПО
Вашингтон, 25 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Намерение членов временного правительства Афганистана отстранить от работы в неправительственных организациях всех женщин вызывает опасения у госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил о потенциально разрушительных последствиях таких действий в своём аккаунте в Twitter.
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Он отметил, что в США «глубоко обеспокоены» этим запретом, фактически отстраняющим женщин от участия в распределении гуманитарной помощи в Афганистане. Это «подорвёт крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей», уверен Блинкен.
Запрет на работу женщин в НПО опубликован министерством экономики временного правительства Афганистана и принят на неопределённый срок.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядились приостановить занятия в вузах страны для студенток до дальнейшего распоряжения.