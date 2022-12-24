* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вашингтон, 25 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Намерение членов временного правительства Афганистана отстранить от работы в неправительственных организациях всех женщин вызывает опасения у госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил о потенциально разрушительных последствиях таких действий в своём аккаунте в Twitter.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Он отметил, что в США «глубоко обеспокоены» этим запретом, фактически отстраняющим женщин от участия в распределении гуманитарной помощи в Афганистане. Это «подорвёт крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей», уверен Блинкен.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — также написал он.

Запрет на работу женщин в НПО опубликован министерством экономики временного правительства Афганистана и принят на неопределённый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядились приостановить занятия в вузах страны для студенток до дальнейшего распоряжения.