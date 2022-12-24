Мадрид, 25 декабря, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI в своём поздравлении с Рождеством жителей страны и обращении к нации заявил, что конфликт вокруг Украины спровоцировал кризис в сфере энергетики и затронул безопасность королевства. Речь монарха 24 декабря транслировали по телевидению.

Efraimstochter Флаг Испании

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Филипп VI считает, что и украинский конфликт, и последствия пандемии коронавируса глубоко влияют на экономику — «ситуация на Украине спровоцировала энергетический кризис с серьёзными последствиями для промышленности, торговли и транспорта. Также затронула безопасность страны».

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер, и его цель — уничтожить европейскую промышленность, дабы поддержать экономику США путём перетока капитала и перенесения туда производств. Об этом заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.