Москва, 24 декабря, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Даже самые ярые сторонники «зелёной повестки» стали относиться к вопросу о переходе на новые виды топлива более взвешенно, заявил 24 декабря в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

(сс) Boke9a Ветряная электростанция

В отличие от прежнего экстремизма теперь все понимают, что переход на возобновляемые источники требует времени, а инвестиции в традиционные виды добычи необходимы, сказал он.

Как сообщалось ранее, Новак также отметил, что углеводороды остаются доминирующим видом топлива и что мир не сможет нормально существовать без российских энергоресурсов.