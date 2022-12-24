Минск, 24 декабря, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Начать выходить из состояния перманентной конфронтации посоветовал западным лидерам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«Когда в их сознание наконец-то придёт мысль о том, что надо выходить из состояния перманентной конфронтации, перестать насаждать всем странам свой образ мышления?» — обратился он 24 декабря к мировым лидерам, преимущественно западным, в эфире телеканала «Беларусь-1».

Политик напомнил, что в мире слишком много других проблем, которые требуют совместного решения. Кроме навязывания мнимой демократии, лидерам стран следует обратить внимание на экологию, бедность и эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Головченко ранее заявлял о регистрируемой на протяжении трёх месяцев дефляции в экономике Белоруссии.