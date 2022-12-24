Санкт-Петербург, 24 декабря, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о смерти 66-летнего генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова. Его жизнь оборвалась трагически, говорится в телеграм-канале корпорации.

admship.ru Александр Бузаков

«Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически. Но дело, в которое он верил, в которое вкладывал все силы и знания, обязательно будет продолжено его друзьями, коллегами, учениками», — заверили в пресс-службе АО «ОСК».

Бузаков ещё 23 декабря принимал участие в торжественной церемонии спуска на воду новой подводной лодки «Великие Луки».

На «Адмиралтейских верфях» он проработал 35 лет. Удостоен звания «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники». Награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.