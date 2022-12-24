Вашингтон, 24 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В США как минимум 15 человек погибли из-за зимнего шторма, обрушившегося на большую часть страны. Об этом 24 декабря сообщает CNN.

uknowgayle Снегопад

«По меньшей мере 15 человек погибли в США. Экстремальная зимняя погода продолжает сказываться на миллионах американцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло резкое понижение температуры, сильный ветер, снегопады, гололедица. Всё это стало причиной множества аварий, задержек авиарейсов, обрывов линий электропередачи.

По данным сайта poweroutage. us, без электричества в США остались более 1,6 млн потребителей — предприятий и домохозяйств. Больше всего — вдоль атлантического побережья.