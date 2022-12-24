Париж, 24 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон может быть предвестником третьей мировой войны. Такое мнение в социальной сети Twitter выразил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Цитата со страницы @ZelenskyyUa в Twitter Сенатор Пушков высмеял фотографию президента США Байдена и Зеленского

«Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!» — написал он.

По мнению политика, конфликт необходим лидерам Украины и США для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения стран Европы и сохранения гегемонии доллара.

Филиппо предложил разоблачить этот обман и «сумасшедших», а также начать поиски мира «в свободной стране».

Ранее Филиппо назвал представителей Евросоюза, которые курируют поставки вооружений на Украину, мафией и коррупционерами.

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