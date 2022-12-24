Вашингтон, 24 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. ВСУ не скоро смогут воспользоваться американскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Об этом 24 декабря сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на генерала в отставке Марка Хертлинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По словам бывшего военного, Киеву требуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК. В материале также указывается, комплекс не сможет защитить всю территорию Украины.

Хертлинг подчеркнул, что комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя, а устанавливаются для защиты стратегического объекта.

«Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — отметил бывший военный.

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Аналитик института Катона Джордан Коэн также рассказал журналистам о том, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК Patriot может занять календарный год.

Напомним, что системы противовоздушной обороны Patriot вошли в пакет военной помощи Украины.

Ранее представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что киевская армия не собирается применять американские ЗРК Patriot против дронов-камикадзе либо будет их использовать лишь в крайнем случае.

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