Харьков, Украина, 24 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Харьковский областной совет убрал имя великого русского А. С. Пушкина из названия Харьковского театра. Об этом 24 декабря сообщила депутат областного совета Галина Куц на своей странице в социальной сети.

Admoblkaluga.ru Великий русский поэт А.С. Пушкин

По ее словам, «Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина» теперь называется «Харьковский академический драматический театр».

«Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — сообщила Куц.

Она добавила, что на сессии за переименование театра проголосовал 81 депутат, при этом двое депутатов воздержались. Всего в областном совете насчитывается 104 депутата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Днепропетровске снесли памятник классику русской литературы Александру Пушкину.

Читайте также: Украина намерена дерусифицировать ещё один город