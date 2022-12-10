Украина, 11 декабря, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Новое название получит украинский город Ватутино, который был назван в память о советском генерале Николае Ватутине. Решение будет принимать городской совет депутатов, сообщило украинское издание «Эспрессо».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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В качестве новых имён для города приоритетно будет рассматриваться Богачево — по названию железнодорожной станции населённого пункта.

«Предложения относительно будущего названия города были разные, они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево», — сообщили в Ватутинском городском совете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое имя в рамках дерусификации получил город Новоград-Волынский в Житомирской области, теперь он называется Звягель.