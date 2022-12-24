Москва, 24 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Свыше трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них уже отобрали шесть кандидатов. Об этом 24 декабря заявил заместитель председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Олег Чернышев в ходе посещения президентом Белоруссии Александром Лукашенко Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

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По его словам, заявки на полет в космос подали более трех тысяч претендентов, при этом были отобраны шесть «наиболее достойных» кандидаток.

Заместитель председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии уточнил, что сейчас они проходят очный медосмотр, специалисты провели с ними более половины запланированных исследований.

По словам Чернышева, физическое состояние кандидаток хорошее, их моральный дух высокий.

«Мы за ними сами смотрим, потому что шесть девушек в сугубо мужском коллективе пользуются повышенным вниманием», — сообщил он.

По словам одной из претенденток, которая работает врачом более четырех лет, испытания проходят на пределе человеческих возможностей.

«Казалось бы, врачей нельзя чем-то таким удивить, но Центр подготовки космонавтов нас удивил своими обследованиями — практически на грани человеческих возможностей», — отметила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что если она не пройдет отбор в космонавты, то он возьмет ее к себе врачом.

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