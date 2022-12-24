Москва, 24 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе Роскосмоса Юрию Борисову испеченный утром хлеб и любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

Официальный сайт президента Белоруссии Визит Александра Лукашенко в Звёздный городок

«Это любимое сало Шойгу», — сказал белорусский лидер Борисову во время визита в Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

По словам Лукашенко, когда он возвращался из заграничной командировки, его делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако им запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок.

Тогда президент Белоруссии предложил сделать отечественным предприятиям что-то похожее.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал Лукашенко, передавая хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря белорусский лидер посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

В Центре его встретили гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов и исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Так, Лукашенко в ходе визита в Звёздный городок пообещал шести белорусским претенденткам в космонавты никого не оставить без работы. При общении с землячками белорусский лидер напутствовал их не расстраиваться в случае отказа в первом полёте в космос.

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