Санкт-Петербург, 24 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента, которого подозревают в нанесении ножевого ранения сокурснику. Об этом 24 декабря сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Elvocero.com Нож

По предварительным данным, конфликт произошел 23 декабря на втором этаже учебного корпуса, расположенного на улице Руставели. Один из студентов второго курса ударил другого ножом в шею.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной непроникающей раной левой околоушно-жевательной области с повреждением левой околоушной слюнной железы. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря на голову 66-летней жительницы Санкт-Петербурга упала глыба льда.

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