Пекин, 24 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Пекине осуждают подписанный президентом США Джо Байденом закон об оборонном бюджете на 2023 год, сообщает 24 декабря МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В ведомстве считают, что в документе содержится угроза грубого вмешательства во внутренние дела КНР, негативные положения в отношении Тайваня, нарушающие принципы «одного Китая», дискредитация Коммунистической партии страны.

Напомним, 23 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И заявил о намерениях Вашингтона продолжать придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря американский лидер подписал закон об оборонном бюджете на 2023 финансовый год, размер которого составляет 858 млрд долларов. В документе предусмотрено выделение Киеву не менее 800 млн долларов, а также 6 млрд долларов — на направленную против России инициативу по сдерживанию в Европе.

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