Москва, 24 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в проекте Российской орбитальной станции. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС.

President.gov.by Александр Лукашенко

24 декабря белорусский лидер посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В Центре его встретили гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов и исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Давайте на российскую станцию с нами вместе?» — приводят журналисты слова Борисова.

На это Лукашенко пошутил, что ему необходимо совершить полет в космос вместе с Борисовым для гарантии, что его возвратят на Землю.

Тогда Борисов предложил создать белорусский модуль орбитальной станции.

«Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», — заявил Лукашенко.

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