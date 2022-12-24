Киев, 24 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На Украине приговорили к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего Донецкой Народной Республики. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины в телеграм-канале.

Gp.gov.ua Генеральная прокуратура Украины

По информации пресс-службы, в марте 2022 года житель Горловки добровольно вступил в Народную милицию ДНР и защищал мирных жителей Донбасса от киевских боевиков.

Уточняется, что с сентября текущего года осужденный военнослужащий в качестве пулеметчика обустраивал огневые позиции около с. Новояворовска, участвовал в разведывательной работе для успешного выполнения задач спецоперации.

Отмечается, что российского военнослужащего на Украине признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября состоялись референдумы о воссоединении с Россией. 30 сентября были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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