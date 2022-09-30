Москва, , 15:26 — REGNUM Референдумы по вопросу о воссоединении с Россией, которые прошли в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также российский лидер уточнил, что сегодня, 30 сентября, состоится подписание договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что России сегодня возврат СССР не нужен, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее воли людей, которые считают себя частью РФ.