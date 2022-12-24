Москва, 24 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Западные страны умеют выстраивать работу журналистов и СМИ так, чтобы стимулировать лояльность своего общества к масштабной поддержке Киева, заявил 24 декабря в эфире «России-24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Западные СМИ

Как электронные СМИ, так и печатные издания, а также телевидение, к примеру, в США занимаются не информированием граждан, а мобилизацией общественного мнения, констатировал министр.

Неонацистская сущность киевского режима, прекрасно известная Западу, во всех этих материалах и публикациях ретушируется, добавил Лавров.

Ранее министр призывал отказаться от двойных стандартов при рассказах о гибели людей в военных конфликтах. Запад уделяет страданиям гражданского населения в других конфликтах неизмеримо меньше внимания, отмечал он.