Никосия, 24 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Новым архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра стал митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал «Филелефтерос».

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

Отмечается, что за его избрание подали голоса 11 из 16 членов синода.

Ранее он поддержал признание раскольнической «Православной церкви Украины» во главе с Епифанием (Думенко).

Выборы архиепископа прошли в связи со смертью архиепископа Хризостома II, ушедшего из жизни 7 ноября.

Напомним, всего на место архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра выдвинули свои кандидатуры шесть первосвященников.

Ранее президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что в современном обществе церковь уже не может играть роль политического института.

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