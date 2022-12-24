Минск, 24 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его государства пророческими. Об этом говорится в тексте поздравления, опубликованном 24 декабря на сайте белорусского лидера.

President.az Ильхам Алиев и Александр Лукашенко

Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения.

«Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: «Я верю в счастливое будущее Азербайджана» — стали пророческими», — говорится в тексте поздравления.

Глава Белоруссии отметил, что знает о том, что жители Азербайджана высоко ценят усилия Алиева, направленные на рост благосостояния граждан, развитие социальной сферы и экономики страны, а также защиту его внешнеполитических интересов.

Отмечается, что благодаря твердому и умелому руководству Азербайджан играет все более значимую роль в укрепляющемся тюркском мире и регионе.

«Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Белоруссия, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Алиевым и дорожит установившимися с ним дружескими отношениями.

Он пожелал президенту Азербайджана счастья, здоровья и новых достижений в его работе.