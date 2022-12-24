Лукашенко заявил, что слова Алиева о будущем Азербайджана подтвердились
Лукашенко заявил, что слова Алиева о будущем Азербайджана стали пророческими
Минск, 24 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его государства пророческими. Об этом говорится в тексте поздравления, опубликованном 24 декабря на сайте белорусского лидера.
Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения.
«Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: «Я верю в счастливое будущее Азербайджана» — стали пророческими», — говорится в тексте поздравления.
Глава Белоруссии отметил, что знает о том, что жители Азербайджана высоко ценят усилия Алиева, направленные на рост благосостояния граждан, развитие социальной сферы и экономики страны, а также защиту его внешнеполитических интересов.
Отмечается, что благодаря твердому и умелому руководству Азербайджан играет все более значимую роль в укрепляющемся тюркском мире и регионе.
«Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Белоруссия, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Алиевым и дорожит установившимися с ним дружескими отношениями.
Он пожелал президенту Азербайджана счастья, здоровья и новых достижений в его работе.