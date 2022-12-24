Вашингтон, 24 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Поворотным моментом в стратегии Москвы в отношении киевского режима стали заявления президента России Владимира Путина о финансировании Вооружённых сил РФ. Об этом 24 декабря пишет 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, Путин заявил, что по финансированию армии нет никаких ограничений.

Также обращается внимание на то, что впервые к боевому дежурству готовится межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начались работы по развёртыванию ракет «Сармат».