Молдавия, 24 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Накачивание Молдавии натовскими вооружениями приближает к катастрофе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Он отметил, что «безрассудное накачивание» Молдавии западными вооружениями не способствует её безопасности, а «приближает к катастрофе».

«Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчётливо», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, у парламента Молдавии 22 декабря собрались сотни человек, недовольных политикой действующего президента Майи Санду. В пикете принимают участие журналисты шести телеканалов, которых власти лишили лицензий.

Ранее у парламента республики собрались сотни человек, которые выкрикивают «Долой Майю Санду». Протестующие держат плакаты с лозунгами: «Партия действия и солидарности — цензура, тирания, нищета», «Не закрывайте нам рот», «Долой цензуру», сообщают журналисты.

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