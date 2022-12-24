Минобороны РФ рассказало о работе истребителей-бомбардировщиков в ходе СВО
Пилот Су-34 рассказал о своих боевых задачах в ходе спецоперации
Москва, 24 декабря, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Лётчики истребителей-бомбардировщиков круглосуточно выполняют свои боевые задачи и совершают полёты в любых метеорологических условиях. Об этом сообщили 24 декабря в Министерстве обороны РФ.
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«В период проведения специальной военной операции выполняем следующие задачи: прикрытие союзной штурмовой авиации, поиск наземных объектов, также распознавание их и уничтожение», — рассказал пилот Су-24.
Боевые вылеты он в том числе осуществляет с ракетным вооружением на борту. Лётчики военной авиации также осваивают новые навыки и изучают способы ведения военных действий.
«Специальная военная операция даёт колоссальный боевой опыт. Морально-психологическое состояние в коллективе боевое, все настроены на работу, никто не жалуется», — также сказал военнослужащий.
На видео, опубликованном Министерством обороны РФ, показан вид из кабины истребителя-бомбардировщика, совершающего вылет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции на территории Украины. На кадрах видно, как работают передвижные цеха, где пекут хлеб, в каких условиях проживают военнослужащие, а также чем их кормят.