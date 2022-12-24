Лисичанск, ЛНР, 24 декабря, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что на лисичанском направлении в ночь начались активные движения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Разрушенная инфраструктура на въезде в Лисичанск

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Киевские боевики, пользуясь тем, что земля немного промерзла, стараются прорваться на территорию республики, используя диверсантов.

«Сейчас наши силы брошены на противодействие им и, опять же, — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — рассказал РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Обстановка на лисичанском направлении остаётся напряженной. Вечером 23 декабря киевские боевики дважды за полчаса обстреляли посёлок Майорск.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ.