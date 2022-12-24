Кемерово, 24 декабря, 2022, 03:26 — ИА Регнум. 20 человек погибли из-за возгорания в жилом доме в Кемерове, где размещали пожилых людей. Об этом сообщило МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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По данным, предоставлявшимся ранее, в частном доме престарелых в момент пожара находились порядка 20 человек, двое из них были госпитализированы. Полностью сгорел весь второй этаж здания, где жили люди.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту ЧП. Виновников трагедии будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительной причиной возгорания назвали нарушения при эксплуатации печи.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 24 декабря в 03:30 по местному времени. Звонок в пожарную службу поступил слишком поздно — к моменту прибытия машин огнём была охвачена кровля дома престарелых.