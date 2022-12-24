Кемерово, 24 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Следственный комитет Кузбасса возбудил и начал расследовать уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели людей на пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Трагедию будут расследовать по статье 109 УК РФ, сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

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Возбуждённое дело квалифицировано как особо важное. Следователи уже работают на месте ЧП.

«Назначается ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Устанавливается собственник помещения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в Следственном комитете.

Вести дело будут наиболее опытные следователи и криминалисты, обстоятельства ЧП намерены выяснять под контролем руководства следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, частный дом, в котором размещали пожилых людей, загорелся ночью 24 декабря. Погибли 13 человек, двое госпитализированы. Здание принадлежало местному пастору и было фактически домом милосердия. Предварительной причиной пожара называют нарушение при эксплуатации печи.