Кемерово, 24 декабря, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Число погибших на пожаре в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 13 человек. Об этом сообщило 24 декабря МЧС России.

33.mchs.gov.ru На месте пожара

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«Количество погибших увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются», — отметили в ведомстве.

Опубликовано видео тушения пожара. На втором этаже полыхает огонь, возле здания стоят несколько пожарных машин и автомобили скорой помощи.

На данный момент возгорание ликвидировано, огонь полностью уничтожил второй этаж здания, где жили 20 человек. Судьба нескольких пожилых людей остаётся неизвестной.

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Как сообщало ИА REGNUM, дом престарелых на Таврической работал без разрешительных документов. Пожар начался ночью 24 декабря.