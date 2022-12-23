Второй этаж частного дома престарелых в Кемерове выгорел полностью
До одиннадцати возросло количество жертв пожара в доме престарелых в Кемерове
Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Количество погибших в частном жилом доме, который нелегально использовался для содержания пожилых людей, возросло до 11. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
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На месте пожара
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Второй этаж здания, где на момент начала пожара находились 20 человек, выгорел полностью. У дома престарелых находятся несколько пожарных машин и автомобили скорой помощи.
МЧС сообщало о площади возгорания в 180 квадратных метров.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался ночью 24 декабря. Загоревшийся дом престарелых на улице Таврической в Кемерове работал без разрешительных документов.