Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Площадь пожара в частном доме в Кемерове, который нелегально работал как дом престарелых, составила 180 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, сообщили в управлении ГУ МЧС по Кемеровской области.

Moscow.mchs.ru Ликвидация пожара

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По официальным данным, из-за пожара погибли шесть человек. Также известно о двоих пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, частный дом престарелых на улице Таврическая в Кемерове работал незаконно.