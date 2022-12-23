Москва, 24 декабря, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Переходный период для изменения способа маркировки товаров на цифровой предусмотрят для регионов, недавно вернувшихся в состав России — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Денис Абрамов ИА REGNUM Маркировка лекарств

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С этой целью разработан специальный законопроект, цель которого — дать возможность территориям адаптироваться к новой системе «в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами».

«Так, до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без нанесения маркировки и передачи сведений в ГИС МТ (государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров)», — говорится в сообщении Минпромторга.

Не придерживаться новых правил учреждения торговли новых регионов России имеют право до 1 апреля 2025 года. К этому сроку торговые точки должны будут установить оборудование, которое позволит осуществлять цифровую маркировку товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в сентябре по итогам референдумов, проведённых на этих территориях.