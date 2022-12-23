Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Частный дом престарелых в Кемерове, где из-за пожара погибли люди, работал без разрешительных документов на оказание таких услуг. О незаконной деятельности учреждения сообщили в правоохранительных органах.

Mchs.cap.ru/ Пожар в Чебоксарах

Читайте также: В Кемерове во время пожара в доме престарелых погибли семь человек

По разным данным, из-за возгорания погибли от четырёх до семи человек, все они пожилые люди. Пострадали двое.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался ночью 24 декабря в частном доме престарелых по улице Таврической в Кемерове.