Кемерово, 24 декабря, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В Кемерово загорелся частный дом престарелых. Пожар начался ночью 24 декабря в здании на улице Таврическая, сообщил телеграм-канал «112».

89.mchs.gov.ru На месте пожара

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По данным паблика, из-за возгорания погибли семь человек. СМИ сообщают о 4-6 погибших, данные уточняются. Два человека пострадали.

Сколько людей находилось в доме престарелых в момент начала пожара, пока также не известно. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе при пожаре в Харькове на Украине погибли 15 человек и пострадали пятеро.