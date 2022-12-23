Песков рассказал, какую информацию получает Путин о ходе спецоперации
Песков заверил, что Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников
Москва, 23 декабря, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает «искаженную информацию» о ходе спецоперации.
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Песков заверил американскую деловую газету, что президент получает информацию о ходе спецоперации из разных источников, и она не может быть искаженной.
Издание утверждало, что российский лидер каждое утро получает сводку данных о ходе спецоперации в письменном виде, при этом информация «тщательным образом выверяется с тем, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи».
Как сообщало ИА REGNUM, политика Соединенных Штатов во многом носит провокационный характер, заявил 23 декабря Дмитрий Песков.