Париж, 23 декабря, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Стрельба в центре Парижа 23 декабря была «гнусной атакой на курдов», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

(сс) European Parliament Эммануэль Макрон

Он выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за смелость.

Как сообщалось ранее, 69-летний гражданин Франции открыл стрельбу в окрестностях курдского культурного центра в столице Франции. Три человека погибли.

Стрелявший задержан. Его мотивы устанавливаются. Ранее этот же гражданин задерживался за вооруженное нападение на центр мигрантов. В МВД Франции полагают, что он действовал в одиночку.

Ряд представителей курдской общины придерживается иного мнения, они считают атаку результатом деятельности спецслужб Турции. Волнения привели к столкновениям курдов с парижской полицией.