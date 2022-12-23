Москва, 23 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Минздрав рассмотрит целесообразность возможности лечения наркоманов в негосударственных медицинских организациях. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Также в срок до 3 апреля 2023 года ведомство должно подготовить предложения об усилении контроля за соблюдением требований законодательства по качеству медуслуг, оказываемых частными медорганизациями и частнопрактикующими врачами.

Росстату совместно с Минздравом до 1 июня 2023 года предстоит обновить формы для сбора сведений о количестве больных наркоманией и собрать статотчётность от медорганизаций.

Кроме этого, Голикова поставила задачу перед Минздравом по актуализации перечня наименований токсических веществ, чаще всего встречающихся при острых отравлениях химической этиологии.

Напомним, с 2024 года в России запустят пилотный проект по социальной реабилитации наркоманов. Для этого создадут механизм оказания помощи по возвращению больных наркоманией к нормальной жизни.

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