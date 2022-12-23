Москва, 23 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Допуск российских футболистов к турнирам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) под большим вопросом, заявил 23 декабря глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

По словам президента РФС, в УЕФА не видят оснований для пересмотра принятого в сентябре решения не допускать сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

«Они ждут стабилизации политической ситуации. Готовы обсуждать возможность возвращения юношеских команд в официальные турниры, но гарантий и сроков нет», — сказал Дюков.

При этом есть договорённость, что в Волгограде пройдёт турнир развития с участием команд из России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.

«Не факт, что в случае стабилизации политической ситуации удастся сразу же снять все ограничения. Вы знаете все сильные стороны европейского футбола, но мы должны четко понимать — возвращение в Европу под большим вопросом. Света в конце тоннеля не видим», — констатировал глава РФС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Дюков сказал, что окончательное решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря.

Ранее руководители Российского футбольного союза отмечали, что их приоритетом является развитие футбола на всей территории страны.