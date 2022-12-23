Власти ЕС хотят приостановить членство России в Совбезе ООН
Брюссель, 23 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Необходимо создать механизм приостановки членства тех или иных государств в Совбезе ООН, заявил 23 декабря глава Евросовета Шарль Мишель.
Иван Шилов ИА REGNUM
Василий Небензя
Отвечая на вопрос о возможном исключении России из Совбеза, Мишель отметил, что в настоящее время это невозможно «и приведет в тупик сам концепт безопасности в ООН».
Но поскольку Россия, по убеждению главы Евросовета, «нарушает международное право», то предусмотреть механизм временной приостановки членства необходимо, отметил он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя неоднократно пояснял, что в соответствии с уставом ООН никаких механизмов лишения России места в Совбезе не существует.