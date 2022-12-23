Москва, 23 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации намерено выделить фонду «Круг добра» грант в размере порядка 70 млрд рублей для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр сообщил, что фонду будет выделен грант в размере около 70 млрд рублей.

Уточняется, что за счет этих средств будет продолжена работа по обеспечению несовершеннолетних медпомощью, а при необходимости и за пределами России.

Кроме этого, дети будут обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами и медизделиями, пояснил Мишустин, добавив, что хотя данный фонд работает менее двух лет, за этот период помощь была оказана почти пяти тысячам детей с очень сложными диагнозами.

«Очень важно, чтобы юным гражданам с редкими жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране своевременно оказывалась такая поддержка», — заявил Мишустин.

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