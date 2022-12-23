Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал на два месяца россиянина и гражданина Украины по подозрению в шпионаже и госизмене, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По словам представителя ведомства, гражданин России Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а второй арестованный Владислав Понамарёв передавал координаты расположения подразделений Вооружённых сил России.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при попытке выехать за границу был задержан житель Биробиджана Валерий Качин. Установлено, что по заданию СБУ он передал секретную информацию об объектах инфраструктуры ЕАО. За пределами России он планировал получить иное гражданство и вступить в ряды ВСУ.

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