Донецк, 23 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Врачей-протезистов Донецкого ортопедического центра демобилизовали после просьбы члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и главного редактора ИА REGNUM Марины Ахмедовой в адрес президента РФ Владимира Путина на встрече с членами совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Ахмедова 23 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как призналась Ахмедова, находясь в поездках по фронтовой территории летом 2022 года, она вместе со своим коллегой, депутатом ДНР Юрием Леоновым регулярно встречала военнослужащих на протезах. Сложность заключалась в том, что у солдат не было возможности покидать передовую, чтобы купить комплектующие к протезам. Одной из отсутствующих позиций были лайнеры. Не найдя необходимые чехлы и накладки для культей в местных аптеках, Ахмедова вместе с Леоновым отправилась в республиканский протезно-ортопедический центр Донецка. Там им удалось обнаружить лишь одного протезиста. Мужчина практически круглосуточно обслуживал всех пациентов — военных, гражданских, получивших минно-взрывные травмы, детей. Помимо этого, раненые жители Мариуполя, у которых после полученных травм зажили культи, также были вынуждены встать в гигантскую очередь за протезами.

Ахмедова пыталась своевременно освещать подобную проблему в личном telegram-канале, однако решение удалось найти лишь после встречи СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе собрания она обратилась к главе государства с просьбой демобилизовать протезистов.

Спустя несколько дней в протезно-ортопедический центр в Донецке прибыл Сергей Кириенко, запросивший списки мобилизованных.

Стоит отметить, что также во время визита Кириенко пообщался с коллективом центра, выяснил проблемы и потребности. Результатом общения стало поручение разработать в кратчайшие сроки программу развития предприятия и создания целого кластера по производству протезов с учётом новейших высокотехнологичных разработок.

Уточняется, что 22 декабря в Донецк вернулись последние мобилизованные протезисты, некоторые из них уже приступили к работе.

«Честно говоря, я воображала, что они будут бурно радоваться, но они сильно заматерели в боях и сказали, что и там фронт, и тут фронт. И они готовы служить на каждом фронте ради нашей страны России. И будут нести эту службу там, где их президент Путин сочтёт, что они нужней», — заключила Ахмедова.