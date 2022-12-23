Сосновый Бор, Ленинградская область, 23 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Росприроднадзор выдал разрешительные документы для строительства двух новых энергоблоков, №7 и №8, с реакторами современного типа ВВЭР-1200 для второй очереди Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС-2). Об этом сообщили 23 декабря в Росэнергоатоме.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

Получение этих документов означает, что сооружение двух новых энергоблоков соответствует экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды. Новые энергоблоки будут построены в пяти километрах от города Сосновый Бор в Ленинградской области.

«Следующим этапом станет получение лицензии на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС, которое планируется в 2023 году. После этого на промплощадке ЛАЭС начнется основной период строительства», — пояснили в Росэнергоатоме.

Напомним, блоки № 7 и №8 должны заместить блоки № 3 и №4 устаревшей конструкции РБМК-1000, которые работают на ЛАЭС уже несколько десятилетий и вскоре будут выведены из эксплуатации.

«Еще одна очередь ЛАЭС — это не только сохранение выработки электроэнергии и гарантированные рабочие места, не только устойчивое развитие Соснового Бора и Ленинградской области, но и значительный вклад в чистую энергетику», — отметил директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся летом общественных обсуждений проект по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 типа ВВЭР-1200 на ЛАЭС признали безопасным.